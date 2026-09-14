Camilo Séptimo pospone sus conciertos tras el asesinato de Jonathan Meléndez para sanar y definir el futuro del grupo.

“Después de una pausa, como banda tomaremos espacio para reogarnizarnos y definir, juntos, los siguientes pasos. Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años” Camilo Séptimo

La banda se tomará un tiempo para asimilar la muerte de Jonathan Meléndez y continuarán su paso por la música en honor a ‘Honas’.

Camilo Séptimo suspende sus conciertos tras el asesinato de Jonathan Méléndez

El 14 de septiembre, Camilo Séptimo compartió un comunicado para confirmar que dos de sus próximos conciertos se cancelan.

Camilo Séptimo expresó que necesitaban tiempo para sanar tras la muerte de Jonathan Mélendez, tecladista y fundador del grupo que fue asesinado el pasado 1 de septiembre.

“Las pérdidas requieren tiempo para sentir y pensar, por eso hemos decidido posponer, por ahora” Camilo Séptimo

Camilo Séptimo se tomará un tiempo tras el asesinato de Jonathan Meléndez (Instagram/@camiloseptimomx)

Camilo Séptimo reprogamará los siguientes conciertos:

19 de septiembre: Ciudad Juarez

26 de septiembre: Naucalli, Estado de México

10 de octubre: Pachuca

Mientras que el show del 3 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, queda cancelado: “Lamentamos no poder vernos ahí”.

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Camilo Séptimo compartió que se tomarán un tiempo tras el asesinato de Jonathan Meléndez, con la intención de vivir su duelo.

Además, el grupo se tendrá que reorganizar y confirman que seguirán en la música, en honor a Jonathan Meléndez y sus fans.

El grupo agradeció el cariño de sus fans y el respeto que han recibido en los últimos días.

“Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles” Camilo séptimo

Por último, Camilo Séptimo prometió informar sobre el rumbo que tomará el grupo, así como sus siguientes proyectos a través de sus canales oficiales.

Quienes quieran saber la políticas de reembolso por las fechas pospuestas o canceladas de Camilo Séptimo deben acercarse a las boleteras correspondientes:

Ciudad Juarez: Don Boletón

Naucalli: Arema Ticket

Pachuca: Arema Ticket

Nezahualcóyotl: Arema Ticket

Fans de Camilo Séptimo mostraron su solidaridad y expresaron que esperarían al grupo el tiempo necesario.