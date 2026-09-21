Camilo Séptimo anunció la suspensión de todos los conciertos y festivales que tenía programados para el resto de 2026 tras la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la agrupación.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes de 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales” Camilo Séptimo

La banda explicó que necesita tiempo para afrontar el duelo, reorganizar su futuro artístico y acompañar el proceso emocional derivado de esta pérdida.

Aunque confirmó que continuará creando música y mantendrá vivo el legado de su compañero, informó que la mayoría de las fechas de la gira Tour Mapas Parte II serán reprogramadas para 2027.

Camilo Séptimo pospone su gira para 2027

El comunicado detalla que los integrantes de Camilo Séptimo determinaron suspender todos sus conciertos y participaciones en festivales de 2026 tras la muerte de Jonathan Meléndez.

Camilo Séptimo aclara que seguirán creando música y honrarán la memoria de Jonathan Meléndez, pero por el momento se tomarán el resto del 2026 para sanar y reestructurar el grupo.

“Buscaremos reagendar la mayoría de estas fechas para 2027 y les iremos informando conforme tengamos novedades” Camilo Séptimo

Camilo Séptimo cancela todos sus conciertos del 2026 tras el homicidio de Jonathan Meléndez (Instagram/@camiloseptimomx)

El grupo mencionó que la mayoría de sus conciertos serán reprogramados para 2027.

Camilo Séptimo cerró su comunicado agradeciendo el cariño de sus fans, quienes han llenado con mensaje de apoyo al grupo.

“Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento” Camilo Séptimo

Camilo Séptimo tenía 11 conciertos programados para finales de 2026

El comunicado de Camilo Séptimo compartió que quienes requieran su reembolso, pueden solicitarlo directamente en la boletera donde adquirieron sus entradas.

Camilo Séptimo tenía programados 11 conciertos en la segunda mitad de 2026:

Ciudad Juarez: 19 de septiembre Naucalpan: 26 de septiembre Nezahualcóyotl: 3 de octubre Pachuca: 10 de octubre Tlaxcala: 16 de octubre Tampico: 24 de octubre Guanajuato: 31 de octubre Campeche: 21 de noviembre Festival Tecate Comuna: 28 de noviembre Veracruz: 11 de diciembre Tijuana: 19 de diciembre

Camilo Séptimo decidió posponer su gira tras el asesinato de Jonathan Meléndez, ocurrido el 1 de septiembre de 2026.

Jonathan Meléndez era tecladista y confundador de Camilo Séptimo; los fans del grupo expresaron su apoyo y comprensión al grupo.