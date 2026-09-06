A manera de homenaje, un grupo de fans de Camilo Séptimo se reunió este domingo 6 de septiembre en el Ángel de la Independencia en la CDMX, para despedir a Jonathan Meléndez.

De acuerdo con la convocatoria que se lanzó días atrás, fue desde las 11:00 horas cuando comenzaron a llegar los seguidores de la agrupación para recordar al tecladista.

De la misma forma, los fans de Jonathan Meléndez, aprovecharon el acto de despedida para exigir que las autoridades hagan justicia por el multihomicidio cometido el 1 de septiembre pasado.

Fans de Camilo Séptimo despiden a Jonathan Meléndez (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Cabe destacar que por el caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son identificados como los presuntos responsables del crimen.

Fans realizan homenaje a Jonathan Meléndez en el Ángel de la Independencia

A cinco días del homicidio de Jonathan Meléndez y su familia en el Estado de México, decenas de seguidores del músico se reunieron en el Ángel de la Independencia para despedirlo y homenajearlo.

Con flores blancas, fotografías y veladoras, los fans instalaron una ofrenda alrededor del monumento y entonaron canciones de Camilo Séptimo entre lágrimas, abrazos y muestras de afecto colectivo.

En los carteles colocados sobre la explanada destacaron mensajes de agradecimiento, resaltando frases dedicadas a Jonathan Meléndez como “Hasta el próximo contacto, querido Honas”.

HOMENAJE A TECLADISTA DE @CamiloVIImx



Seguidores de la banda honran la memoria de Jonathan Meléndez, Ana Paula, Sofía, Aleyda y Nala.



Con veladoras, globos, memorabilia y fotografías despiden al músico en el ángel de la independencia en #CDMX pic.twitter.com/JvwkxbsdXD — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) September 6, 2026

El encuentro, convocado por fans a través de redes sociales desde las once de la mañana, mantuvo un ambiente enfocado en el legado musical del tecladista y la exigencia de justicia.

La concentración en el Ángel de la Independencia formó parte de una serie de reuniones públicas programadas en la CDMX tras realizarse los funerales de las víctimas a puerta cerrada.

Las actividades colectivas dedicadas a la memoria de Jonathan Meléndez continuarán durante este mes, con espacios en zonas emblemáticas para que el público comparta recuerdos y mensajes finales.

Fans exigieron justicia por Jonathan Meléndez

En la despedida de Jonathan Meléndez en el Ángel de la Independencia, los fans del tecladista que se reunieron también mostraron pancartas para exigir que se haga justicia por el multihomicidio.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son identificados como los presuntos responsables del crimen.

Durante la audiencia inicial se impuso prisión preventiva a los dos imputados, mientras la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación legal.

El proceso judicial continuará durante las siguientes semanas con la celebración de la audiencia donde la jueza determinará si ambos hombres son vinculados a proceso por los delitos que se les imputan.