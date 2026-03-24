Camilo regresa con su gira Worldwide Tour 2026 a la CDMX. A continuación te decimos el precio de los boletos, fecha y preventa de su concierto.

La gira de Camilo en México inicia en la Arena CDMX:

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026

Lugar: Arena CDMX

Precio de los boletos: por confirmar

Preventa: A través de Banco Azteca

Camilo en la CDMX: esto se sabe de la venta de boletos

El 23 de marzo se confirmó la gira de Camilo por México, Estados Unidos y Europa.

Camilo no ha revelado las fechas de preventa y venta de sus boletos, pero se confirmó que uno de los conciertos se va a realizar en la Arena CDMX.

Por lo que la venta será a través de SuperBoletos y la preventa será para clientes de Banco Azteca.

Camilo (Instagram/@camilo )

No se han confirmado el precio de los boletos, pero según el rango de precios del último concierto de Camilo en la CDMX, se estima que estén entre 691 pesos y 5 mil 500 pesos.

Recuerda que la boletera cobra cargos de servicio que se agregan al final de la compra.

La Arena CDMX se ubica en avenida de las Granjas en la colonia Santa Barbara en la alcaldía Azcapotzalco.

Camilo dará 14 conciertos en México como parte de su Worldwide Tour 2026

La gira de Camilo contempla 14 conciertos en México:

Arena CDMX: 28 de agosto

Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez en Querétaro: 29 de agosto

Velaria de la Feria en León: 30 de agosto

World Trade Center en Boca del Río, Veracruz: 3 septiembre

Arena Monterrey, Nuevo León: 4 de septiembre

Arena Guadalajara, Jalisco: 5 de septiembre

Tangamanga 2 en San Luis Potosí: 6 de septiembre

CUM en Hermosillo: 10 de septiembre

Acrópolis en Puebla: 11 de septiembre

Domo Madero en Tampico: 12 de septiembre

Plaza de Toros Cancún: 17 de septiembre

Foro GNP Seguros en Mérida: 18 de septiembre

Teatro al aire libre en Villahermosa: 19 de septiembre

Arena GNP Seguros en Acapulco: 20 septiembre