El dúo argentino Ca7Riel Y Paco Amoroso hace oficial su regresó al Palacio de los Deportes de la CDMX, para la agenda de conciertos en México 2026.

Por lo que desde ya te dejamos los detalles de precios, fechas y preventa para que no te quedes sin tus boletos para el concierto de Ca7Riel Y Paco Amoroso en Palacio de los Deportes:

Fechas: 6 y 7 de agosto 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 pm

Telonero: Sin detalles por el momento

Venta Beyond: 24 de marzo 2026 a las 9:00 am, con código

Preventa Priority: 25 de marzo 2026 desde las 9:00 de la mañana, con código

Venta a Fans: 25 de marzo 2026 a partir de las 10:00 am previo registro en https://www.ca7rielypacoamoroso.com/tour/

Preventa Banamex: 26 de marzo 2026 a las 11:00 am

Venta General: 27 de marzo arrancando a las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Ca7Riel Y Paco Amoroso en Palacio de los Deportes: precios, fechas y preventa (OCESA)

Free Spirits World Tour de Ca7Riel Y Paco Amoroso llega a México

El regreso de Ca7Riel Y Paco Amoroso a México llega con su gira Free Spirits World Tour 2026 que no solo incluye fechas en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Pues la gira Free Spirits World Tour de Ca7Riel Y Paco Amoroso en México tendrá fechas en:

Viernes 31 de julio 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

Domingo 2 de agosto 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Martes 4 de agosto 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, Querétaro

Domingo 9 de agosto 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla, Puebla

Miércoles 12 de agosto 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán

CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

La venta de boletos para los conciertos se realizará a la par de los del Palacio de los Deportes, tanto en Ticketmaster como en eTicket.

Para la venta en taquillas en CDMX recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.