El Palacio de los Deportes tendrá en concierto a la banda mexicana de rock Fobia, con fecha única para los fans, tras su exitoso regreso en el Vive Latino 2026.

Y si no te los quieres perder de verlos en vivo, les tenemos todos los detalles de precio, fechas y preventa para el concierto de Fobia en el Palacio de los Deportes:

24 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 24 de marzo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas: 25 de marzo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos:

Nivel A: $2,852 Nivel B: $2,232 - $2,678 Nivel C: $1,612 - $1,934 Nivel D: $1,240 - $1,488 Nivel E: $866 - $1,040

Fobia anuncia conciertos en México: fechas y boletos (OCESA)

Fobia regresa al Palacio de los Deportes

El regreso de Fobia será más que grande con concierto que promete en el Palacio de los Deportes.

Para los fans la preventa y venta de boletos tendr á 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos.

Si te quieres ahorrar los cargos de boletos, en la venta general podrás comprar en las taquillas del Palacio de los Deportes, recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.