La banda española del indie rock, Love of Lesbian se despide de sus fans en México con un concierto único en el Auditorio Nacional.

Así que no te pierdas de ver Love of Lesbian en el Auditorio Nacional, a continuación te dejamos todos los detalles de precios, fechas y preventa:

Fecha: miércoles 25 de noviembre 2026

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 26 de marzo 2026 a las 11:00 am

Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: 27 de marzo 2026 desde las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Love of Lesbian en Auditorio Nacional: precios, fechas y preventa (OCESA)

Love of Lesbian se despide de México con concierto en el Auditorio Nacional

Luego de que Love of Lesbian hiciera oficial una pausa indefinida tras 25 años de trayectoria, la banda española se despedirá de México con un concierto en el Auditorio Nacional.

Para los fans, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Pese a desconocerse aún el precio de boletos para el concierto de Love of Lesbian, las localidades serán distribuidas de la siguiente forma:

Preferente

Luneta

Balcón

Primer Piso

Segundo Piso

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.