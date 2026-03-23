Precio y qué incluye el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México

Los fans del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso tendrán a disponibilidad la compra de paquete VIP para los conciertos en Palacio de los Deportes de la CDMX del 6 y 7 de agosto de 2026.

Será solo un paquete VIP para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso llamado Experiencia VIP definitiva de “Free Spirits”, que por ahora el precio no se ha revelado; te estaremos actualizando.

La venta del paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México saldrá al igual que en las fechas de preventa y venta general de boletos:

Venta Beyond: 24 de marzo 2026 a las 9:00 am, con código

Preventa Priority: 25 de marzo 2026 desde las 9:00 de la mañana, con código

Venta a Fans: 25 de marzo 2026 a partir de las 10:00 am previo registro en https://www.ca7rielypacoamoroso.com/tour/

Preventa Banamex: 26 de marzo 2026 a las 11:00 am

Venta General: 27 de marzo arrancando a las 11:00 de la mañana

CA7RIEL y Paco Amoroso en CDMX (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Esto son los beneficios que incluye el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México

Para los que adquieran el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México, los beneficios que incluye la compra son:

Una entrada general con acceso prioritario a la pista o una entrada premium con asiento reservado Póster exclusivo de la gira en edición VIP Tarjeta y cordón True Free Spirits certificado Toalla oficial de Free Spirits Camiseta exclusiva de Free Spirits Entrada anticipada al recinto Oportunidad de comprar productos de merch oficial de la gira antes del concierto Personal VIP designado para el registro y asistencia en el evento