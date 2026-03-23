Precio y qué incluye el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México

Los fans del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso tendrán a disponibilidad la compra de paquete VIP para los conciertos en Palacio de los Deportes de la CDMX del 6 y 7 de agosto de 2026.
Será solo un paquete VIP para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso llamado Experiencia VIP definitiva de “Free Spirits”, que por ahora el precio no se ha revelado; te estaremos actualizando.
La venta del paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México saldrá al igual que en las fechas de preventa y venta general de boletos:
- Venta Beyond: 24 de marzo 2026 a las 9:00 am, con código
- Preventa Priority: 25 de marzo 2026 desde las 9:00 de la mañana, con código
- Venta a Fans: 25 de marzo 2026 a partir de las 10:00 am previo registro en https://www.ca7rielypacoamoroso.com/tour/
- Preventa Banamex: 26 de marzo 2026 a las 11:00 am
- Venta General: 27 de marzo arrancando a las 11:00 de la mañana
Esto son los beneficios que incluye el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México
Para los que adquieran el paquete VIP de Ca7riel y Paco Amoroso en México, los beneficios que incluye la compra son:
- Una entrada general con acceso prioritario a la pista o una entrada premium con asiento reservado
- Póster exclusivo de la gira en edición VIP
- Tarjeta y cordón True Free Spirits certificado
- Toalla oficial de Free Spirits
- Camiseta exclusiva de Free Spirits
- Entrada anticipada al recinto
- Oportunidad de comprar productos de merch oficial de la gira antes del concierto
- Personal VIP designado para el registro y asistencia en el evento