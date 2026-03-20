No te pierdas a Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos los precios, fechas y preventa en CDMX de sus conciertos.

Carlos Sadness, de 41 años, regresa a México para dar una serie de conciertos a todos sus fans.

Precios de boletos para el concierto de Carlos Sadness en el Lunario

El concierto de Carlos Sadness en el Lunario tendrá solo zona general.

Por ello, el precio de los boletos será de solo 930 pesos cada uno.

Carlos Sadness (@carlossadness / Instagram )

Fechas para el concierto de Carlos Sadness en el Lunario

Ya se revelaron las fechas para el concierto de Carlos Sadness en el Lunario del Auditorio Nacional.

En total serán tres shows en vivo del cantante español:

jueves 1 de octubre

viernes 2 de octubre

sábado 3 de octubre

Luego de firmar sold out en las primeras fechas, Ocesa anunció un concierto más.

Carlos Sadness vuelve a México, país que marcó su carrera, con un show íntimo para celebrar 10 años junto a sus fans.

Carlos Sadness (Carlos Sadness / Facebook)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Carlos Sadness en el Lunario?

La preventa de boletos para el concierto de Carlos Sadness en el Lunario ya está activa hoy 20 de marzo.

Toma en cuenta que la venta general de boletos para el show de Carlos Sadness será el sábado 21 de marzo 2026.

Clientes con tarjeta Banamex podrán comprar sus boletos con hasta 3 meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.