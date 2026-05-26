BTS revelará el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional donde estuvo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ARMY fue sorprendido este martes 27 de mayo al darse a conocer que se estrenará “BTS Visits Mexico’s National Palace: Behind the Scenes”.

Confirma BTS que revelará el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional

A través de sus redes sociales, BTS confirmó que lanzará un detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional.

El contenido especial estará disponible a partir del miércoles 27 de mayo a las 5 de la mañana (hora del centro de México).

BTS revelará el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional (@bts.bighitofficial / Instagram)

Los fans de BTS podrán disfrutar del detrás de cámara en los canales oficiales de la agrupación surcoreana.

Se espera que el contenido muestre algunas escenas inéditas del encuentro que tuvieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con Claudia Sheinbaum.

Aunque se desconoce si en el especial se incluirán otros momentos que tuvo BTS durante su visita en México.

Fue el pasado 6 de mayo 2026 que BTS hizo historia en la CDMX al aparecer en los balcones de Palacio Nacional en compañía de la presidenta de México.

BTS salió a saludar a 50 mil ARMYS que se congregaron en la plancha del Zócalo capitalino, previo a sus conciertos en el Estado GNP Seguros donde también lograron un lleno total.