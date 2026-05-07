¿BTS regresa a México en 2027 para dar un concierto en el Zócalo? Te damos las pistas más fuertes.

La visita de BTS a Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad para que la banda surcoreana regrese a México el año que viene.

Estas son las pistas más fuertes sobre el concierto de BTS en el Zócalo en 2027

El ARMY México tiene la esperanza de que se organice un concierto de BTS en el Zócalo en 2027, de acuerdo con las pistas que han salido recientemente.

La evidencia más fuerte para el regreso de BTS a México es el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde confirmó que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook dieron un rotundo sí para volver en 2027.

No obstante, Sheinbaum no señaló si BTS se presentaría en el Zócalo capitalino o tendría una nueva gira de conciertos exclusiva para México.

Pese a esto, no suena nada descabellado que BTS sí esté en el Zócalo, que se ha consolidado como una sede de conciertos masivos.

Hay que tomar en cuenta los recientes artistas de talla internacional, como Shakira o Andrea Bocelli, quienes han abarrotado el primer cuadro de la CDMX.

En ese sentido, tiene cierta lógica que se pueda ver en vivo a BTS de forma gratuita en un evento que sería histórico.

Otra pista que deja abierta al posibilidad de BTS en el Zócalo en 2027 fue la respuesta positiva del ARMY que congregó a 50 mil fans, solo para saludar a la banda surcoreana.

Durante el encuentro, los integrantes de BTS se mostraron sorprendidos por el cariño de la gente de México.

Lo que deja el escenario preparado para que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vean con buenos ojos regresar a CDMX.