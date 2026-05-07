La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha pedido no politizar la visita de la agrupación surcoreana de k-pop BTS a México, tras encuentro en Palacio Nacional.

“No hay que politizarlo, no debemos politizar la visita de BTS”, expresó Sheinbaum ante las críticas que se han dado por el encuentro presidencial.

A lo que Sheinbaum dejó en claro que reunión de BTS se hizo como una invitación ante la demanda de los fans por sus conciertos en México.

Politizar visita de BTS a México no tiene sentido: Sheinbaum

Ante la solicitud de no politizar visita de BTS a México, la presidenta Sheinbaum aseguró que verlo de esta forma “no tiene sentido”.

“No tiene ese sentido, ¿qué sentido tuvo? BTS anuncia el Estadio GNP, tres conciertos, y se acaban en 5 min y viene un enojo de los jóvenes que querían entrar… por eso decidí invitarlos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Dejando en claro que el objetivo del encuentro con BTS por parte de Sheinbaum fue una invitación para externar el mensaje de los ARMY y su deseo de poderlos ver en concierto ante las pocas fechas en México y que se agotaron en horas.

“Yo los invité para que vinieran y quién que haya más conciertos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum sólo buscaba dar alegría a los fans de BTS en México

Tras dejar en claro cuál fue el motivo de la visita de BTS a Palacio Nacional, Sheinbaum también dijo que su invitación fue para dar alegría a los fans.

Por lo que Sheinbaum refrendo que “no le carguemos de política, es sencillamente eso, poder darles una alegría a los jóvenes mexicanos nada más”.

Y por lo que Sheinbaum se dijo satisfecha en poder lograr la invitación a BTS para un regreso en 2027.