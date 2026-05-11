Este domingo 10 de mayo fue el último concierto de BTS en CDMX y Suga habló de las ARMYs que abarrotaron calles aledañas del Estadio GNP Seguros.

“¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!” Suga de BTS

Tras su visita a Palacio Nacional, el grupo de K-Pop ya había prometido que en 2027 regresarían con un nuevo concierto a la capital del país.

Ahora, con las declaraciones de Suga esta parece ser una promesa latente, apuntando a un recinto con mayor capacidad como lo es el recién reinaugurado Estadio Banorte.

¿En qué fecha regresa BTS a México?

El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) es uno de los recintos más grandes de México, con una capacidad de más 87 mil personas.

Pese a ser la propuesta más prometedora para el regreso de BTS, aún no se ha fijado una fecha oficial para un nuevo concierto.

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (BTS / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX)

La gira en curso de BTS, ARIRANG World Tour, está prevista para cerrar en Manalia, Filipinas, en marzo de 2027.

La buena noticia para las AMRYs mexicanas es que en enero, junio y julio del próximo año, el calendario global de la banda mantiene fechas sin confirmar.

Por lo que cabe la posibilidad de que elijan alguno de aquellos meses para programar el regreso oficial a CDMX.

Más de 70 mil ARMYs sin boleto para BTS en último concierto de CDMX

Desde el anuncio de BTS en México, las quejas de las ARMYs se fueron en contra de Ticketmaster por el precio de los boletos y el problema de los revendedores.

Dichos factores ocasionaron que fanáticas de BTS se quedaran sin la oportunidad de adquirir entradas para alguna de las tres fechas de concierto.

Sin embargo, esto no impidió que miles de ARMYs se dieran cita a las afueras del Estadio GNP Seguros para escuchar desde afuera las canciones de la banda.

Estimaciones señalan que para el segundo concierto, el 9 de mayo, 40 mil personas estaban fuera del recinto como parte indirecta del concierto.

Para el último concierto de BTS, se reportaron cerca de 70 mil fans sin boleto que se congregaron en el lugar, colapsando la circulación en Av. Río Churubusco.