La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, Corea ha confirmado que la fiscalía ha solicitado el arrestó de Bang Si-hyuk, fundador del sello discográfico HYBE, la agencia de BTS.

Luego de la investigación a Bang Si-hyuk desde el año pasado en el que se le señaló de un esquema de fraude a inversores en el que obtuvo ilegalmente más de 190 mil millones de wones (más de 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio actual).

Bang Si-hyuk, fundador de HYBE, la agencia de BTS podría ser arrestado

El magnate musical Bang Si-Hyuk, presidente y fundador de HYBE, la agencia de BTS, podrá ser arrestado, tras una orden del tribunal.

Orden de arresto que significa un duró golpe a la industria del k-pop, y la propia empresa HYBE en el marco de inicio de la gira de BTS, tras cuatros años de pausa.

La investigación de la justicia surcoreana, señala a Bang Si-Hyuk de una trama de fraude a inversionistas en 2019, en la que el directivo de HYBE prometía un acuerdo paralelo con el 30% de las ganancias de la venta de acciones tras la salida a bolsa.

Pese a los señalamientos, los directivos de HYBE afirman que Bang Si-Hyuk niega haber cometido irregularidades.

HYBE (Eduardo Díaz / SDP )

Equipo legal de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE lamenta orden de arresto

Ante la orden de arresto para Bang Si-hyuk, fundador de HYBE su equipo legal ha lamentado la medida de la autoridad surcoreana.

“Lamentamos que la policía busque su arresto a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”. Equipo legal de Bang Si-hyuk

Pese a esto en comunicado, apuntaron a que “seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra posición”, sin embargo, no abordaron sobre las acusaciones.