Te contamos acerca del disco autografiado que BTS le regaló a Claudia Sheinbaum.

Como parte de su visita a Palacio Nacional, este miércoles 6 de mayo, BTS obsequió a Sheinbaum su más reciente producción discográfica.

Este es el disco autografiado que BTS le regaló a Claudia Sheinbaum

Vía redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió una foto junto con BTS en Palacio Nacional.

En la imagen aparecen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook con la presidenta de México, quien sostiene el disco autografiado “ARIRANG” autografiado.

Sheinbaum destacó que recibió con gusto a BTS, y exaltó los valores que unen a nuestro país con Corea del Sur.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur." Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El álbum que dio BTS a Sheinbaum es el exclusivo vinyl color rojo con una funda protectora que la agrupación de k-pop lanzó y que en tiendas como Amazon ya está agotado .

Ha provocado tanta euforia el disco que BTS regaló a Sheinbaum, que su precio, que va de los 969 a los 1,099 pesos, ha comenzado a aumentar.

El disco autografiado que BTS le regaló a Claudia Sheinbaum (Especial)

La visita de BTS en Palacio Nacional fue todo un éxito, ya que el ARMY México pudo ver de cerca a sus cantantes preferidos.

Entre gritos, lágrimas y mucha emoción, las fans de BTS se dieron cita en el Zócalo capitalino desde horas antes de la 5:00 de la tarde.

El encuentro tuvo momentos para la historia con V hablando en español y agradeciendo a todo el ARMY México por le cariño demostrado.