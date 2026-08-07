Aunque ya anunció que se retirará de la vida pública luego del final de su tour, Ariana Grande tendría pensado dar un par de conciertos México antes de salir del ojo público.

Reportes indican que Ariana Grande y su tour Eternal Sunshine tendrían varios conciertos en América Latina, incluyendo México, para inicios del 2027.

México tendría dos conciertos de Ariana Grande en febrero de 2027

De acuerdo con insiders, los conciertos de Ariana Grande en México se llevarían a cabo en febrero de 2027, los días 23 y 24 para ser más exactos, en la CDMX.

Fuera de esto no se dieron más detalles de los conciertos de Ariana Grande en México; sin embargo, afirman que toda la información estará disponible “próximamente”.

Ariana Grande (@arianagrande / Instagram)

Dado que supuestamente los conciertos son en febrero, es posible que la confirmación se de entre los meses de agosto y septiembre de 2026.

No obstante, recordamos que esto son solo reportes de insiders que deben de ser tomados como rumores, al momento no hay nada oficial por parte de Live Nation o la cantante.

¿Dónde serían los conciertos de Ariana Grande en México?

Aunque no hay un recinto confirmado para los conciertos de Ariana Grande en México, al ser en la CDMX y con Live Nation de por medio, es posible que sean en el Estadio GNP Seguros.

Lo que también indicaría que toda la gestión de los conciertos de Ariana Grande en México la llevaría OCESA y, por ende, los boletos se venderían en Ticketmaster.

En cuanto a precios no hay un estimado, aunque viendo el de otros artistas internacionales, probablemente estén entre los 2 mil a los 6 mil pesos.

Ariana Grande exige a la Casa Blanca no usar su música en video del ICE (@arianagrande / Instagram )

Reiteramos, no hay nada confirmado al momento, por lo que pedimos a fans de la cantante que se mantengan al pendiente de los canales oficiales para un posible anuncio.