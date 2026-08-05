Ariana Grande disfruta del éxito de su nuevo video musical Petal, en medio del escrutinio público por su aspecto físico.

“Amo este video con todo mi corazón” Ariana Grande

Ariana Grande. Video Musical Petal (Ariana Grande / Instagram)

La cantante de 33 años de edad compartió en Instagram imágenes inéditas del proceso creativo, donde explicó que el material audiovisual refleja resiliencia, la presión de la fama y el florecimiento tras momentos difíciles.

“Amo este video con todo mi corazón”, escribió Ariana Grande al agradecer a sus colaboradores.

El álbum, lanzado el 31 de julio de 2026, se inspira en la idea de crecer entre grietas frías y desafiantes.

Ariana Grande publica imágenes inéditas del detrás de cámaras de Petal

Ariana Grande comparte con sus seguidores una serie de fotografías inéditas del proceso creativo del material audiovisual que trata sobre la resiliencia, la constante presión de la fama y el proceso de florecer superando momentos difíciles.

“Amo este video con todo mi corazón”, dice y enseguida expresa su agradecimiento a sus colaboradores y amigos que dieron vida a la canción que presenta su octavo álbum de estudio, del mismo nombre.

“Debo expresar mi más profunda e infinita gratitud a mis brillantes colaboradores y amigos, quienes dieron vida a esta canción junto a mí y ayudaron a contar esta historia... Gracias a todos los que aportaron su talento, dedicación y tiempo” Ariana Grande

Las imágenes muestran a la cantante, de 33 años, vestida como una súper estrella. Lleva un vestido ceñido al cuerpo y gafas oscuras que dan un toque misterioso a su rostro.

Posteriormente, la vestimenta cambia. Luce un vestido largo y voluminoso que le llega hasta los tobillos. La prenda está manchada de sangre.

Aquel líquido rojo también se resbala por su rostro y sus brazos y es que, en la ficción, ella comete un brutal asesinato.

¿Por qué se llama Petal el nuevo álbum de Ariana Grande?

El pasado 31 de julio, Ariana Grande lanzó su nuevo álbum de estudio Petal.

De acuerdo con Ariana Grande, el sucesor de Eternal Sunshine, se llama Petal, porque está lleno de vida; crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante.

Esta reflexión se basa en su propia vida, en su crecimiento personal.

“Se trata, en cierto modo, de romper con todo tipo de apegos negativos, ya sean mis propios monstruos mentales, voces externas o cosas que ya no me sirven. Fue un experimento de escritura para mí, usar eso como plantilla, para poder hablar de un tema, compartir algo y que la gente pudiera usarlo como quisiera y aplicarlo a su propia vida” Ariana Grande