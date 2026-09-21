Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, recurrió a un tratamiento con ibogaína en Cancún, México, meses antes de morir a los 27 años.

El modelo e hijo de Cindy Crawford compartió parte de esta experiencia en Instagram el pasado 26 de marzo, donde habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones.

“Pre-dosis de ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así (ayuda no pensar en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces).” Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

En su publicación en Instagram, Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, publicó imágenes desde una clínica de bienestar en Cancún, donde se preparaba para recibir una dosis de ibogaína.

La ibogaína es una sustancia psicoactiva, obtenida de la raíz de la planta africana Tabernanthe iboga, ha sido estudiada por su posible relación con tratamientos para la dependencia de sustancias.

¿Qué dijo Presley Gerber sobre su tratamiento con ibogaína?

En aquella publicación, Presley Gerber describió el momento previo al tratamiento con ibogaína como aterrador y explicó que uno de sus objetivos era enfrentar aquello de lo que había estado huyendo.

“Estaba absolutamente aterrorizado”, escribió el modelo en su publicación, quien también compartió los mantras que utilizó durante el proceso al recibir la ibogaína: “ámate a ti mismo” y que debía ser “la última vez”.

“Dejar ir el control no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándolo. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en algún punto de todo esto, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo… Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría elegir. Y por supuesto, no puedo olvidarme del increíble cariño y la amabilidad de su equipo. Ayuda mucho jaja. Y hice algunos amigos geniales allí.” Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Gerber aseguró que dejar el control no fue sencillo, pero expresó su confianza en que estaba siguiendo un camino que podía ayudarlo a reencontrarse consigo mismo.

Al final de la publicación en redes sociales compartida en marzo de 2026, Presley Gerber manifestó su deseo de no tener que regresar a un proceso similar y agradeció el apoyo y cariño del personal de la clínica, además de mencionar que hizo nuevos amigos durante su estancia.

Presley Gerber había hablado anteriormente sobre sus problemas de consumo y salud mental; su muerte ocurrió el pasado domingo 20 de septiembre de 2026 mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Hasta el momento, la causa de muerte del hijo de Cindy Crawford aún no había sido determinada y la investigación continuaba.