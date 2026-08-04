Durante su concierto en Chicago, Illinois, Ariana Grande confirmó que se tomará un descanso de la vida pública.

La cantante, de 33 años, comenzó diciéndole a sus fans que necesitaba aclarar unas cosas, pero sobre todo, expresar su sentir sobre la información que circula sobre su persona.

“El anuncio de ayer no fue una reacción impulsiva”, dijo y enseguida explicó haber tomado la decisión con calma.

“Es una decisión meditada y con plena convicción”, reiteró. Ariana Grande

Ariana Grande negó que su retiro temporal sea porque la negatividad (el escrutinio sobre su apariencia) la está perjudicando.

“No se trata de eso. Solo quiero ser muy, muy clara. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. A veces es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitamos un descanso” Ariana Grande

Ariana Grande hace a un lado las criticas sobre su aspecto físico

No es la primera vez que Ariana Grande lidia contra las críticas por su aspecto físico. En 2013, cuando tenía 19 años, pidió al público ser amables y menos propensos a comentar sobre los cuerpos de las personas, sin importar qué.

Una vez más, deja claro que sin importar el ruido que haya afuera, nadie distorsionará su realidad, ya que ser real y crear arte junto a las personas que ama y respeta, para su público querido, es más importante que cualquier cosa.

“Te amo y esto es lo que siempre llevaré conmigo, porque el resto de esa mierda no me corresponde cargarla, así que no la cargo. Necesito salir y diferenciar eso de mi verdad para todos ustedes, porque los amo y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, correctiva, magnífica y especial de mi vida”. Ariana Grande

Ariana Grande (@arianagrande / Instagram)

¿Cuándo iniciará el descanso de Ariana Grande?

Ariana Grande se retirará de los escenarios y de la vida pública tras la conclusión de su gira Eternal Sunshine Tour, la cual llegará a su fin el primero de septiembre en Londres.

Ya no participará en la reposición del musical Sunday in the Park with George en el West End de Londres y no formará parte de la producción.

En el verano de 2027, la cantante y actriz estadounidense iba a protagonizar la obra junto a su compañero de reparto en Wicked, Jonathan Bailey, de 38 años.