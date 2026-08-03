Ariana Grande pausará su carrera tras finalizar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’ este 1 de septiembre en Londres tras enfrentar duras críticas por su físico.

El equipo de Ariana Grande compartió a medios como People y Deadline que Ariana Grande decidió retirarse temporalmente tras el desgaste generado por el acecho y críticas por su apariencia.

Ariana Grande anuncia su retiro temporal ante las críticas por su físico

Tras finalizar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’, Ariana Grande pausará su carrera para iniciar una etapa personal donde busca aislarse de sus actividades artísticas tras la constante observación mediática a la que ha sido expuesta.

Ariana Grande inició su gira en California el pasado 6 de junio y cerrará con un show en Londres.

Los voceros oficiales de Ariana Grande aseguran que su gira ha sido exitosa y ha mantenido una cercanía con sus fans.

La cantante ha enfrentado críticas sobre su físico, el cual ha causado preocupación entre sus fans ya que señalan su extremada delgadez.

Ariana Grande también se ha sometido a entrenamientos físicos para su gira, ya que esta exige rendimiento deportivo de alta exigencia.

Ariana Grande cancela su participación en ‘Sunday in the Park with George’

Debido a la pausa en su carrera, Ariana Grande cancela su participación en la obra ‘Sunday in the Park with George’, en la cual participaría en 2027.

Ariana Grande está en medio del estreno de su octava producción discográfica y la conclusión de su gira.

Hasta el momento, Ariana Grande no se ha pronunciado sobre su retiro o las críticas que ha recibido sobre su físico.

Fans de Ariana Grande han apoyado su decisión y coinciden con que la cantante debe hacer una pausa para descansar,