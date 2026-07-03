Luis Miguel es parte del Billions Club de Spotify gracias a que “Ahora te puedes marchar” superó la barrera de las mil millones de reproducciones.

La canción es una de las más emblemáticas en la carrera de El Sol de México. El tema pertenece al álbum Soy, lanzado en 1987.

Con este nuevo logro, “Ahora te puedes marchar” se convierte en una de las canciones más influyentes dentro de la plataforma musical.

Luis Miguel (Agencia México)

Artistas con más canciones en el Billion Club de Spotify

Si bien Luis Miguel entró con al club con una canción, hay cinco artistas que lideran el Billion de Spotify con más de 20 canciones cada uno. Ellos son:

Bad Bunny: con 35 canciones

The Weeknd: con 31 canciones

Taylor Swift: con 28 canciones

Drake: con 28 canciones

Ariana Grande: con 22 canciones

Bad Bunny y Taylor Swift (Especial / Especial)

El Billion Club de Spotify celebra y reconoce a los artistas que superan los mil millones de reproducciones en sus canciones.

Este programa de reconocimiento incluye la entrega de placas conmemorativas por parte de la plataforma.

Del mismo modo, se graban minidocumentales en los que se habla del impacto de estas canciones en la música y se programan conciertos exclusivos para los fans.

El concierto más reciente fue el de Olivia Rodrigo en Barcelona, evento que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2026 y que se grabó en el Teatre Grec ante mil 500 personas.

Detrás de la cantante le precedieron:

Bad Bunny: concierto en abril de 2026 en el Tipstar Dome Chiba en Tokio, Japón

Morgan Wallen: concierto en noviembre de 2025 en una granja privada en Tennessee, Estados Unidos

Miley Cyrus: concierto en julio de 2025 en un teatro privado en París, Francia