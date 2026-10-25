Este 25 de octubre tenemos el concierto de Transmetal en el Lunario, celebrando los 40 años de la banda de thrash mexicana, de ahí que algunos fans pregunten por el horario.

Si planeas ir al concierto de Transmetal en el Lunario, te daremos el horario para que no tengas ningún inconveniente.

¿A qué hora termina Transmetal en el Lunario?

De acuerdo a la información oficial, el concierto de Transmetal en el Lunario iniciará a las 7:00 p.m. este 25 de octubre, teniendo una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminaría a las 9:00 p.m.

Sin embargo, el concierto de Transmetal en el Lunario podría extenderse un poco, debido a que contará con Los Enviados del Infierno como grupo telonero.

Transmetal (@TransmetalOficial)

No tenemos la hora en que saldrá esta banda al escenario; en caso de que lo haga a las 7:00 p.m., Transmetal podría salir alrededor de las 8:00 p.m.

En ese caso, el concierto debería de terminar cerca de las 10:00 p.m., ya tomando en cuenta el cambio de equipo y los últimos ajustes previo a concierto de la banda principal.

¿Por qué termina tan temprano el concierto de Transmetal en el Lunario?

A muchos fans les sorprende que el concierto de Transmetal en el Lunario termine relativamente temprano, tomando en cuenta que la mayoría se acaban a las 11:00 p.m.

En realidad no hay una razón como tal del horario elegido para el concierto de Transmetal en el Lunario, pues la banda se caracteriza por dar presentaciones completas.

Aún así, algunos comentarios señalan que es una buena hora, ya que así no se hace pesado el regreso tras escuchar al grupo celebrando sus 40 años.

Pues a esa hora aún están disponibles los servicios de Metro y Metrobús cercanos al recinto, que son la primera opción para los asistentes.