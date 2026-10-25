La banda mexicana de rock Liquits llega a La Maraka de la CDMX con su gira de conciertos “El Ataque de los Cabeza de Limón” este domingo 25 de octubre.
Prepárate para disfrutar de su música, desde ya te dejamos el setlist y telonero para el concierto de Liquits en La Maraka:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Horario del Meet & Greet: 4:30 pm
- Hora del concierto: 5:30 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 7:30 de la noche
Posible setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka del 25 de octubre
Liquits prepara concierto especial en La Maraka este 25 de octubre, pues antes de este tendrán un Meet & Greet para convivir con sus fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka sean:
- Pura lira
- Freaky Nasty Boy
- Naves de corto alcance
- Kurasaibo
- Patito de Hule
- Chido
- Pachanguero
- Déja Vu
- Llorale güey
- Anoche
- Cinco vueltas al sol
- Recuerdo de verano
- Cuando apagues la luz
- Transexy
- Ven ven
- Quien eres
- Te comes lo que dices
- Cabeza de limón
- Jardín
- Carrera de 6 ponys
- Chicharos mágicos
- Samprul
- Sola
- Tu sonrisa
- La vida es corta
- Desde que
- Oso carpintero
- Space is my home