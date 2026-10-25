La banda mexicana de rock Liquits llega a La Maraka de la CDMX con su gira de conciertos “El Ataque de los Cabeza de Limón” este domingo 25 de octubre.

Prepárate para disfrutar de su música, desde ya te dejamos el setlist y telonero para el concierto de Liquits en La Maraka:

  • Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
  • Horario del Meet & Greet: 4:30 pm
  • Hora del concierto: 5:30 de la tarde en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 7:30 de la noche
Liquits en La Maraka
Liquits en La Maraka ( Liquits )

Posible setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka del 25 de octubre

Liquits prepara concierto especial en La Maraka este 25 de octubre, pues antes de este tendrán un Meet & Greet para convivir con sus fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka sean:

  1. Pura lira
  2. Freaky Nasty Boy
  3. Naves de corto alcance
  4. Kurasaibo
  5. Patito de Hule
  6. Chido
  7. Pachanguero
  8. Déja Vu
  9. Llorale güey
  10. Anoche
  11. Cinco vueltas al sol
  12. Recuerdo de verano
  13. Cuando apagues la luz
  14. Transexy
  15. Ven ven
  16. Quien eres
  17. Te comes lo que dices
  18. Cabeza de limón
  19. Jardín
  20. Carrera de 6 ponys
  21. Chicharos mágicos
  22. Samprul
  23. Sola
  24. Tu sonrisa
  25. La vida es corta
  26. Desde que
  27. Oso carpintero
  28. Space is my home