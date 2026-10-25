La banda mexicana de rock Liquits llega a La Maraka de la CDMX con su gira de conciertos “El Ataque de los Cabeza de Limón” este domingo 25 de octubre.

Prepárate para disfrutar de su música, desde ya te dejamos el setlist y telonero para el concierto de Liquits en La Maraka:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Horario del Meet & Greet: 4:30 pm

Hora del concierto: 5:30 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 7:30 de la noche

Liquits en La Maraka ( Liquits )

Posible setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka del 25 de octubre

Liquits prepara concierto especial en La Maraka este 25 de octubre, pues antes de este tendrán un Meet & Greet para convivir con sus fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Liquits en La Maraka sean: