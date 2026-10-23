El Palacio de los Deportes de la CDMX tendrá lo mejor de la música en concierto de la banda mexicana de rock, Fobia este 23 y 24 de octubre.

Así que si eres de los afortunados con boletos, te dejamos el horario de los conciertos de Fobia en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto Telonero 23 de octubre: Titan Telonero 24 de octubre: Meme del Real Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo Duración: Se estima 2 hora de música Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Fobia en Palacio de los Deportes (Fobia )

Tour en Vivo 2026 de Fobia este 23 y 24 de octubre en el Palacio de los Deportes

Este 23 y 24 de octubre, Fobia se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes para presentar su Tour en Vivo 2026.

Así que sólo disfruta que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Fobia en el Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.