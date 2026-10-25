La Maraka de la CDMX es el recinto que recibe hoy domingo 25 de octubre a la banda mexicana Liquits en concierto.
Y para los fans ya les dejamos a continuación todo sobre horario y hora en la que termina el concierto de Liquits en La Maraka:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Horario del Meet & Greet: 4:30 pm
- Hora del concierto: 5:30 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 7:30 de la noche
“El Ataque de los Cabeza de Limón” de Liquits en La Maraka
La gira de conciertos “El Ataque de los Cabeza de Limón” de Liquits llega a La Maraka este 25 de octubre con lo mejor de su música.
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Así que disfruta que ya tienes todos los detalles que deberás tomar en cuenta para el concierto de Liquits en La Maraka.
Recuerda que La Maraka es el recinto para ver a la cantante japonesa Anna Tsuchiya ubicado en la calle de C. Mitla 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, CDMX.