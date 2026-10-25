Este 25 de octubre tendremos el concierto de Transmetal en el Lunario, celebrando los 40 años de la banda de thrash metal mexicana.

Si quieres ir al concierto de Transmetal en el Lunario, aquí te daremos la información necesaria para que te vayas preparando, incluyendo el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de Transmetal en el Lunario

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Transmetal en el Lunario, se espera que toquen varios de sus éxitos celebrando sus 40 años.

Aquí tienes el repertorio tentativo del show en CDMX:

El llamado de la hembra

México bárbaro

El infierno de Dante

Enviado del infierno

Rostro maligno

Killers

Zona muerta

Exhumado

Dios nos agarre confesados

Muerte violenta

Vacío abismal

Transmetal (@TransmetalOficial)

A este setlist se podrían sumar unas cuantas canciones más, para tener completo un concierto de por lo menos una hora y media.

Telonero del concierto de Transmetal en el Lunario

El concierto de Transmetal en el Lunario tendrá como teloneros a Los Enviados del Infierno, una banda de black metal originaria de Guanajuato.

Ellos serán los encargados de iniciar las actividades en el concierto de Transmetal en el Lunario por los 40 años de la legendaria banda mexicana.

De momento no se tienen los horarios en que saldrá cada banda el próximo 25 de octubre, aunque se espera que cada una tenga una presencia importante en el escenario.

Fuera de Los Enviados del Infierno, no se espera que hayan más invitados especiales en el aniversario de Transmetal, aunque siempre puede haber una que otra sorpresa.