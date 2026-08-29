Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros, acá te damos el horario del 29 y 30 de agosto.

La CDMX recibe dos conciertos de Enjambre que presenta su Daños Luz Tour.

Horario del 29 y 30 para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

El horario del 29 agosto para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros, quedó de la siguiente forma:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Inicio de concierto: 9:00 p.m.

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 p.m.

Para el 30 de agosto, el horario en el Estadio GNP Seguros será este:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio de concierto: 8:00 p.m.

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 p.m.

Enjambre (Enjambre / Facebook)

Enjambre llegar por primera vez en solitario al Estadio GNP Seguros marcando un hito en su carrera.

Durante sus shows en vivo, la banda hará vibrar el escenario con sus mejores canciones.

Los dos conciertos en Ciudad de México contará con la cantante Arroba Nat como artista invitada.

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Es bastante sencillo llegar al Estadio GNP Seguros. Si viajas en transporte público, las estaciones de Metro CDMX más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea de 9.

Al bajar, es necesario caminar durante algunos metros hasta dar con el recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.