Stray Kids está por llegar a la Ciudad de México con su festival STRAYCITY los días 25 y 26 de septiembre en concierto para el Estadio GNP Seguro.

Así que prepárate para disfrutar y no perderte ningún momentos con el setlist y telonero para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros:

  • Check-in VIP: De 10:00 am a 1:00 pm
  • Soundcheck: 4:00 pm
  • Apertura de puertas generales: 14:30 pm
  • Inicio del festival: 6:30 pm
  • Hora del concierto de Stray Kids: 9:00 pm
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 pm
  • Teloneros: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
Stray Kids en el Estadio GNP Seguros
Stray Kids en el Estadio GNP Seguros (@ocesa_kpop / X)

Posible setlist para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros

STRAYCITY hará su parada en la CDMX este 25 y 26 de septiembre con Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, por lo que promete ser una experiencia sin igual junto a sus invitados especiales.

Se espera que los posibles temas del setlist para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros sean los siguientes del grupo surcoreano:

  1. Hall of Fame
  2. Hellevator
  3. District 9
  4. Side Effects
  5. Double Knot
  6. Back Door
  7. MANIAC
  8. God’s Menu
  9. CREED
  10. SLASH
  11. DIVINE
  12. Thunderous
  13. just a little
  14. I Do
  15. Blind Spot
  16. This & That
  17. Do It
  18. LALALALA
  19. CEREMONY
  20. Chk Chk Boom
  21. S-Class
  22. RUN IT
  23. Stray Kids
  24. Phoenix
  25. CASE 143
  26. Shukumei
  27. Social Path
  28. MIROH
  29. Star Lost
  30. Haven