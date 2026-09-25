Stray Kids está por llegar a la Ciudad de México con su festival STRAYCITY los días 25 y 26 de septiembre en concierto para el Estadio GNP Seguro.
Así que prepárate para disfrutar y no perderte ningún momentos con el setlist y telonero para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros:
- Check-in VIP: De 10:00 am a 1:00 pm
- Soundcheck: 4:00 pm
- Apertura de puertas generales: 14:30 pm
- Inicio del festival: 6:30 pm
- Hora del concierto de Stray Kids: 9:00 pm
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 pm
- Teloneros: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
Posible setlist para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros
STRAYCITY hará su parada en la CDMX este 25 y 26 de septiembre con Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, por lo que promete ser una experiencia sin igual junto a sus invitados especiales.
Se espera que los posibles temas del setlist para los conciertos de Stray Kids en Estadio GNP Seguros sean los siguientes del grupo surcoreano:
- Hall of Fame
- Hellevator
- District 9
- Side Effects
- Double Knot
- Back Door
- MANIAC
- God’s Menu
- CREED
- SLASH
- DIVINE
- Thunderous
- just a little
- I Do
- Blind Spot
- This & That
- Do It
- LALALALA
- CEREMONY
- Chk Chk Boom
- S-Class
- RUN IT
- Stray Kids
- Phoenix
- CASE 143
- Shukumei
- Social Path
- MIROH
- Star Lost
- Haven