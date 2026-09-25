Chetes celebrará el XX aniversario de su álbum Blanco Fácil, hoy 25 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Si irás, debes tener en cuenta los siguientes horarios para su concierto.

Entre lluvias, transporte público y otros detalles que pueden surgir en la CDMX, toma en cuenta este horario para el show:

Apertura de puertas: 6:30 pm aproximadamente

Hora del concierto: 8:30 pm aproximadamente

Telonero: Kill Aniston

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas

Duración del concierto: Alrededor de 2 horas

Hora en la que termina el concierto: Entre 10:30 y 11:00 pm

Concierto de Chetes en Pabellón Oeste revivirá su show del Vive Latino 2026

El concierto que Chetes tiene programado para hoy en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, será el segundo show que dará en CDMX para revivir su disco Blanco Fácil.

Como parte de su gira por el XX aniversario de este exitoso álbum, Chetes incluyó su show en el Vive Latino 2026 que realizó en marzo.

Chetes, cantante. (@ChetesOficial)

Por esto, ahora que Chetes se subirá a cantar al Pabellón Oeste se sabe que será un show revivido del Vive Latino, pues es parte de la misma gira.

Sin embargo, a diferencia del concierto del festival, esta vez será únicamente concierto de Chetes, aunque como teloneros estará Kill Aniston, del género indie rock.