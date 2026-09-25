Stray Kids llega al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con su festival en concierto STRAYCITY los días 25 y 26 de septiembre.

Así que prepara tu itinerario que a continuación todo sobre el horario para los conciertos del 25 y 26 de septiembre de Stray Kids en Estadio GNP Seguros:

Check-in VIP: De 10:00 am a 1:00 pm

Soundcheck: 4:00 pm

Apertura de puertas generales: 14:30 pm

Inicio del festival: 6:30 pm

Hora del concierto de Stray Kids: 9:00 pm

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 pm

Teloneros: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Stray Kids en el Estadio GNP Seguros (@ocesa_kpop / X)

STRAYCITY de Stray Kids llega al Estadio GNP Seguros

El festival STRAYCITY de Stray Kids llega al Estadio GNP Seguros este 25 y 26 de septiembre con una experiencia sin igual y grandes invitados internacionales y nacionales.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.