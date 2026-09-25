Hoy 25 de septiembre Chetes se presenta en Pabellón Oeste con un concierto que celebra el aniversario de su álbum Blanco Fácil lanzado en 2006.

Así que si vas a ir al concierto de Chetes en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la CDMX, te compartimos detalles que no debes perderte como el setlist y el telonero que tendrá:

Apertura de puertas: 6:30 pm aproximadamente

Hora del concierto: 8:30 pm aproximadamente

Telonero: Kill Aniston

Setlist de canciones: 18 temas aproximadamente

Duración: 2 horas

Hora en la que termina: 10:30 a 11:00 pm aproximadamente

Setlist del concierto de Chetes en Pabellón Oeste hoy 25 de septiembre

A horas de que Chetes se presente en Pabellón Oeste hoy 25 de septiembre, se sabe que el posible setlist incluye aproximadamente 18 temas, que podrían ser tocados de la siguiente forma:

Poco a poco

Otra vez

¿Qué vas a hacer?

Sobreviví

Que me maten

Completamente

Camino a casa

Regresa

16 de febrero

El sonido de tu voz

Querer

Arena

Abre los ojos

Estático

Azul oscuro

Vidas felices

Efecto dominó

¿Cuántos pasos?

Chetes anuncia su gira por el XX Aniversario del disco Blanco Fácil. (@ChetesOficial)

Aunque el concierto de Chetes en el Pabellón Oeste está dedicado a celebrar el XX aniversario de su disco Blanco Fácil, claro, se incluirán canciones de dicho álbum. Sin embargo, también otros éxitos que ha formado parte de su carrera.

Por otra parte, también está el factor sorpresa la probabilidad de que pueda cantar los demo que forman parte de la edición especial de su disco, pero de ser así serían solo algunas que presente con otro ritmo, por ejemplo, Regresa en versión country.