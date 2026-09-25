Prepárate para el concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes. Te compartimos el setlist y telonero para el 25 y 26 de septiembre.
Después de visitar Guadalajara y Monterrey, The Neighbourhood visita la CDMX para cerrar con un par de shows en vivo.
La agrupación estadounidense estará presentando su más reciente producción discográfica “ultraSound”.
Setlist del concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes
Así quedó el setlist del concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes para el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre:
- Hula Girl
- Prey
- Cry Baby
- Reflections
- Void
- R.I.P. 2 My Youth
- Zombie
- Lovebomb
- A Little Death
- Afraid
- You Get Me So High
- Fallen Star
- Nervous
- Planet
- Devil’s Advocate
- Baby Came Home 2
- The Beach
- Pretty Boy
- Cherry Flavoured
- Daddy Issues
- Private
- Sweater Weather
- Softcore
Telonero para el concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes
Las bandas invitadas para el para el concierto de The Neighbourhood son After y Noise Dept.
After es un dúo estadounidense de música pop y trip-hop conformado por Justin Dorsey y Graham Epstein.
Por su parte, Noise Dept. es un proyecto solista de electrónica del DJ Raj Jain.
Ellos serán los encargados de presentarse junto con The Neighbourhood para hacer vibrar el escenario del Palacio de los Deportes.