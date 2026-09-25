Prepárate para el concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes. Te compartimos el setlist y telonero para el 25 y 26 de septiembre.

Después de visitar Guadalajara y Monterrey, The Neighbourhood visita la CDMX para cerrar con un par de shows en vivo.

La agrupación estadounidense estará presentando su más reciente producción discográfica “ultraSound”.

Setlist del concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes

Así quedó el setlist del concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes para el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre:

Hula Girl

Prey

Cry Baby

Reflections

Void

R.I.P. 2 My Youth

Zombie

Lovebomb

A Little Death

Afraid

You Get Me So High

Fallen Star

Nervous

Planet

Devil’s Advocate

Baby Came Home 2

The Beach

Pretty Boy

Cherry Flavoured

Daddy Issues

Private

Sweater Weather

Softcore

The Neighbourhood ( The Neighbourhood /Facebook)

Telonero para el concierto de The Neighbourhood en Palacio de los Deportes

Las bandas invitadas para el para el concierto de The Neighbourhood son After y Noise Dept.

After es un dúo estadounidense de música pop y trip-hop conformado por Justin Dorsey y Graham Epstein.

Por su parte, Noise Dept. es un proyecto solista de electrónica del DJ Raj Jain.

Ellos serán los encargados de presentarse junto con The Neighbourhood para hacer vibrar el escenario del Palacio de los Deportes.