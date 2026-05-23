El Palacio de los Deportes es el recinto para el concierto del colombiano Sebastián Yatra de este sábado 23 de mayo.

Y si ya tienes tus boletos, te dejamos a continuación los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Sebastián Yatra (@sebastianyatra / Instagram)

“Entre Tanta Gente Tour” de Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes

Sebastián Yatra trae al Palacio de los Deportes de la CDMX su esperada gira “Entre Tanta Gente Tour” con concierto único este 23 de mayo, por lo que ya tiene todo para disfrutar de la música del colombiano.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.