El cantautor colombiano Sebastián Yatra regresa a la CDMX con concierto único en el Palacio de los Deportes este sábado 23 de mayo.

Así que fans presten atención que les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Sebastián Yatra en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Sebastián Yatra (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Setlist para Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes del 23 de mayo

Llega “Entre Tanta Gente Tour” de Sebastián Yatra al Palacio de los Deportes con concierto para este 23 de mayo, por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones sean los siguientes: