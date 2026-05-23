El cantautor colombiano Sebastián Yatra regresa a la CDMX con concierto único en el Palacio de los Deportes este sábado 23 de mayo.
Así que fans presten atención que les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Sebastián Yatra en Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 23 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Setlist para Sebastián Yatra en el Palacio de los Deportes del 23 de mayo
Llega “Entre Tanta Gente Tour” de Sebastián Yatra al Palacio de los Deportes con concierto para este 23 de mayo, por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones sean los siguientes:
- Lienzo
- Tacones rojos
- Melancólicos anónimos
- Sutra
- Traicionera
- LA FKN VIBRA
- Pareja del año
- Un año
- No hay nadie más
- Cristina
- Los domingos
- Amen
- La pelirroja
- A dónde van
- Cómo mirarte
- Devuélveme el corazón
- Por perro
- Ya no tiene novio
- Energía bacana
- Chica ideal
- 2AM
- Cucaracheo
- Vagabundo