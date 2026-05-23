Este sábado 23 de mayo, Marco Antonio Solís dará un concierto en CDMX como parte de su gira Tour Gratitud 2026. La cita es en el Estadio GNP Seguros y estos son los horarios a tener en cuenta:

Puertas: a las 17:00 horas

Inicio: a las 21:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas y media

Término: entre las 23:30 y las 23:45 horas

Marco Antonio Solís celebrará 50 años de trayectoria con el “Tour Gratitud 2026”

El concierto de Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros forma parte de su nueva gira internacional titulada “Tour Gratitud 2026”, enfocada en agradecer el respaldo de sus seguidores.

La serie de presentaciones también conmemora los 50 años de carrera artística del cantante, desde sus inicios musicales durante la década de 1970 junto a Los Bukis.

Marco Antonio Solís (@marcoantoniosolis_oficial / instagram)

El espectáculo no estará centrado en un nuevo álbum de estudio, sino en un recorrido por las canciones más representativas de su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

El concepto de “Gratitud” busca reflejar el reconocimiento de El Buki hacia el público que ha acompañado su carrera tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

El repertorio incluirá éxitos emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva hispana, convirtiendo el concierto en una experiencia nostálgica para varias generaciones de asistentes.

La gira ha recorrido distintas ciudades internacionales y ahora marcará el regreso del intérprete al escenario más grande de la Ciudad de México con una producción especial.

Los seguidores de Marco Antonio Solís esperan una presentación enfocada en clásicos de su catálogo, así como momentos dedicados a recordar distintas etapas de su carrera musical.