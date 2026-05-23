La música del sinaloense de Banda MS llega con concierto a la Plaza de Toros México de la CDMX este sábado 23 de mayo.

Así que si eres de los que no te perderás a la Banda MS en la Plaza de Toros México te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Banda MS ( Banda MS )

Setlist para el concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México del 23 de mayo

Hoy sábado 23 de mayo es el esperado concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean un recorrido musical con sus éxito y lo más nuevo con los siguiente en vivo: