La música del sinaloense de Banda MS llega con concierto a la Plaza de Toros México de la CDMX este sábado 23 de mayo.
Así que si eres de los que no te perderás a la Banda MS en la Plaza de Toros México te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:30 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Setlist para el concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México del 23 de mayo
Hoy sábado 23 de mayo es el esperado concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean un recorrido musical con sus éxito y lo más nuevo con los siguiente en vivo:
- El Mechón
- Mi Mayor Anhelo
- Ayer La Vi Por La Calle
- Amor Express
- Mi Razón de Ser
- Hermosa Experiencia
- Háblame de Ti
- De Ti Enamorado
- No Me Pidas Perdón
- Piénsalo
- Tengo Que Colgar
- Tu Postura
- Me Vas a Extrañar
- El Color de Tus Ojos
- Qué Maldición
- La Casita
- Cerrando Ciclos
- Ojos Cerrados
- Cuidando el Territorio
- La Sinvergüenza
- Se Va Muriendo Mi Alma
- Sin Evidencias
- Increíble
- Tu Perfume
- Mesa Para Uno
- Según Tú
- No Pasa Que Pase
- Edición Limitada
- Somos Lo Que Elegimos
- Gracias a Ti