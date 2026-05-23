La música del sinaloense de Banda MS llega con concierto a la Plaza de Toros México de la CDMX este sábado 23 de mayo.

Así que si eres de los que no te perderás a la Banda MS en la Plaza de Toros México te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:

  • Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 30 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2:30 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Banda MS
Banda MS ( Banda MS )

Setlist para el concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México del 23 de mayo

Hoy sábado 23 de mayo es el esperado concierto de Banda MS en la Plaza de Toros México, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean un recorrido musical con sus éxito y lo más nuevo con los siguiente en vivo:

  1. El Mechón
  2. Mi Mayor Anhelo
  3. Ayer La Vi Por La Calle
  4. Amor Express
  5. Mi Razón de Ser
  6. Hermosa Experiencia
  7. Háblame de Ti
  8. De Ti Enamorado
  9. No Me Pidas Perdón
  10. Piénsalo
  11. Tengo Que Colgar
  12. Tu Postura
  13. Me Vas a Extrañar
  14. El Color de Tus Ojos
  15. Qué Maldición
  16. La Casita
  17. Cerrando Ciclos
  18. Ojos Cerrados
  19. Cuidando el Territorio
  20. La Sinvergüenza
  21. Se Va Muriendo Mi Alma
  22. Sin Evidencias
  23. Increíble
  24. Tu Perfume
  25. Mesa Para Uno
  26. Según Tú
  27. No Pasa Que Pase
  28. Edición Limitada
  29. Somos Lo Que Elegimos
  30. Gracias a Ti