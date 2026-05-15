El concierto de Yung Beef en Pepsi Center está programado para este 15 de mayo de 2026, siendo uno de los más esperados por los fans.

Si vas a ir al show de Yung Beef en CDMX, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Yung Beef (@yungbeeef)

Setlist del concierto de Yung Beef en Pepsi Center

Aunque aún no hay un setlist confirmado para el concierto de Yung Beef en Pepsi Center, estas son las canciones que podría interpretar, de acuerdo con sus presentaciones pasadas.

Beef Boy

#Freemolly (Intro)

El papasito

Cocotaso

Me gustaron tus nai

Morfina

Diablo - Remix

Wine

Brazy

Percosex

Metallica

Ruina

Sin ti

Bailando dembow

Religión

Si tu te vas remix

Tu aroma

Multiorgásmica

Tropical

La disco resplandece

Xapiadora

Cuando no era cantante

Infierno

RIFLE BISEXUAL

RS3

Nike Tiburón

Vaso Azul

Cigala

Ready pa morir

Horario del concierto de Yung Beef en Pepsi Center

El concierto de Yung Beef en Pepsi Center del 15 de mayo dará inicio a las 9:00 p.m., teniendo una duración aproximada de dos horas.

En ese sentido el concierto de Yung Beef en Pepsi Center terminará alrededor de las 11:00 p.m., por lo que recomendamos a los asistentes tomar sus precauciones.

Aunque al ser viernes se trata de un día más relajado, pues es el inicio del fin de semana, así que no deben de haber tantos problemas de transporte y similares.

Concierto de Yung Beef en Pepsi Center (Especial)

Telonero del concierto de Yung Beef en Pepsi Center

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Yung Beef en Pepsi Center.

Dado que falta poco para el concierto de Yung Beef en Pepsi Center, es poco probable que haya algún artista que abra el espectáculo.

Sin embargo, fans del cantante esperan que haya invitados sorpresa durante el concierto, pues Yung Beef tiene muchas colaboraciones con otros intérpretes.