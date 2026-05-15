Este 15 de mayo tendremos el concierto de Yung Beef en el Pepsi Center WTC, que promete ser uno de los más interesantes de esta primera mitad de 2026.

Si eres de las personas que irán al show Yung Beef en CDMX, a continuación te daremos los detalles del horario para que tengas todo planeado.

Yung Beef (@yungbeeef)

¿A qué hora termina el concierto de Yung Beef en Pepsi Center?

El concierto de Yung Beef en Pepsi Center en la CDMX iniciará a las 9:00 p.m., con una duración de 2 horas en promedio, por lo que terminará a las 11:00 p.m.

En sí, el concierto de Yung Beef terminará en el horario regular de este tipo de eventos, que por lo general finalizan antes de la medianoche.

Aunque para algunos es complicado que termine a esta hora, recordemos que el 15 de mayo es viernes, uno de los días más relajados de la semana, pues muchos finalizan sus actividades.

Yung Beef (@yungbeeef)

¿El concierto de Yung Beef en Pepsi Center puede terminar más tarde?

Hay que señalar que el horario anteriormente mencionado del concierto de Yung Beef en Pepsi Center en la CDMX es solo un estimado.

Pues es sabido que muchas presentaciones tienden a no cumplir los horarios, tal sería el caso del concierto de Yung Beef en Pepsi Center en la CDMX.

Si bien no se ha anunciado un telonero, el cantante podría esperar unos minutos para que el recinto esté casi a su máxima capacidad.

En caso de que esto suceda, la presentación iniciaría alrededor de las 9:30 p.m. y terminaría a las 11:30 p.m., para que tomes tus precauciones.