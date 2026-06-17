El nombre de Melanie Martínez se viralizó en las redes sociales luego de que le dedicó un desgarrador mensaje de despedida a Oliver Tree.

Melanie Martínez se dijo destrozada tras la muerte de Oliver Tree el 14 de junio en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

¿Quién es Melanie Martínez, cantante que fue pareja de Oliver Tree?

Melanie Adele Martínez nació el 28 de abril de 1995 en Astoria, Queens, Nueva York.

Es una reconocida cantante, compositora y directora estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

Saltó a la fama en 2012 tras participar en el programa The Voice; sin embargo, ha sido reconocida por su estilo visual único y sus álbumes conceptuales que exploran temas oscuros a través de estéticas de fantasía infantil.

Melanie Martínez, cantante que fue pareja de Oliver Tree (@littlebodybigheart / Instagram )

¿Cuántos años tiene Melanie Martínez?

Melanie Martínez tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Melanie Martínez?

Actualmente, Melanie Martínez no está casada. Su relación con Oliver Tree ha sido la que más ha llamado la atención de sus seguidores.

Melanie Martínez despide a Oliver Tree (Agencia México )

¿Qué signo zodiacal es Melanie Martínez?

Melanie Martínez es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Melanie Martínez?

Melanie Martínez no tiene hijos.

¿Qué estudió Melanie Martínez?

Melanie Martínez asistió a la escuela Plaza Elementary School y se graduó de Baldwin High School en Nueva York.

No realizó estudios universitarios , ya que comenzó su carrera musical profesional a los 16 años tras su destacada participación en el programa de televisión The Voice.

¿En qué ha trabajado Melanie Martínez?

Melanie Martínez se dio a conocer públicamente tras participar en el programa de talentos The Voice.

Posteriormente, se consolidó en la industria musical dentro de géneros como el pop alternativo, art pop y electropop.

Es famosa por su estilo teatral y oscuro, plasmado en álbumes conceptuales como Cry Baby y Portals.

Entre sus éxitos más destacados se encuentran canciones como “Cry Baby”, “Dollhouse”, “Void” y “Play Date”.

Melanie Martínez, cantante que fue pareja de Oliver Tree (@littlebodybigheart / Instagram )

Así fue la relación de Melanie Martínez y Oliver Tree

La historia de amor entre Melanie Martínez y Oliver Tree se caracterizó por una profunda complicidad artística y un respeto que perduró años después de su separación.

Antes de ser pareja, ambos desarrollaron una amistad basada en su química personal y profesional.

El primer indicio público de su cercanía ocurrió en 2019, cuando Melanie Martínez participó como editora invitada en la revista Alternative Press y entrevistó a Oliver Tree .

Durante esa charla, intercambiaron bromas que evidenciaban una gran confianza; Oliver Tree incluso declaró en ese momento que Melanie Martínez era su “amor platónico” y “la mujer más hermosa del mundo”.

El romance fue confirmado oficialmente en septiembre de 2019 a través de fotografías compartidas en sus redes sociales.

La relación llegó a su fin a mediados de 2020, tras poco menos de un año de noviazgo. Sin embargo, Melanie Martínez no confirmó la ruptura oficialmente hasta junio de 2021.

Ambos artistas enfatizaron que la separación ocurrió por mutuo acuerdo y de manera amistosa, sin declaraciones negativas mutuas.

A pesar de estar separados, Melanie Martínez intervino públicamente en varias ocasiones para proteger a Oliver Tree del acoso de sus propios fanáticos: