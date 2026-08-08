La cantautora estadounidense Melanie Martínez vuelve al Palacio de los Deportes de la CDMX con único concierto que promete este sábado 8 de agosto.

Y para los fans ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes y no te pierdas de ningún momento de su show:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos

Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico

Telonero: Isabel LaRosa

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Melanie Martinez en Palacio de los Deportes: fecha y boletos de Hades The Sacrifice Tour (OCESA)

Posible setlist para Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes del 8 de agosto

Melanie Martinez trae su gira Hades: The Sacrifice Tour al Palacio de los Deportes hoy 8 de agosto con un espectáculo sin igual para sus fans en México.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes serían los siguientes: