La cantautora estadounidense Melanie Martínez vuelve al Palacio de los Deportes de la CDMX con único concierto que promete este sábado 8 de agosto.

Y para los fans ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes y no te pierdas de ningún momento de su show:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos
  • Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico
  • Telonero: Isabel LaRosa
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Melanie Martinez en Palacio de los Deportes: fecha y boletos de Hades The Sacrifice Tour
Melanie Martinez en Palacio de los Deportes: fecha y boletos de Hades The Sacrifice Tour (OCESA)

Posible setlist para Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes del 8 de agosto

Melanie Martinez trae su gira Hades: The Sacrifice Tour al Palacio de los Deportes hoy 8 de agosto con un espectáculo sin igual para sus fans en México.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes serían los siguientes:

  1. Garbage
  2. Is This A Cult?
  3. Possession
  4. White Boy With A Gun
  5. Disney Princess
  6. Grudges
  7. Monopoly Man
  8. Avoidant
  9. Monolith
  10. Weight Watchers
  11. The Plague
  12. Batshit Intelligence
  13. Gutter
  14. Uncanny Valley
  15. The Vatican
  16. Hell’S Front Porch
  17. Chatroom
  18. The Last Two People On Earth