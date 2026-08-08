La cantautora estadounidense Melanie Martínez vuelve al Palacio de los Deportes de la CDMX con único concierto que promete este sábado 8 de agosto.
Y para los fans ya les dejamos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes y no te pierdas de ningún momento de su show:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos
- Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico
- Telonero: Isabel LaRosa
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes del 8 de agosto
Melanie Martinez trae su gira Hades: The Sacrifice Tour al Palacio de los Deportes hoy 8 de agosto con un espectáculo sin igual para sus fans en México.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes serían los siguientes:
- Garbage
- Is This A Cult?
- Possession
- White Boy With A Gun
- Disney Princess
- Grudges
- Monopoly Man
- Avoidant
- Monolith
- Weight Watchers
- The Plague
- Batshit Intelligence
- Gutter
- Uncanny Valley
- The Vatican
- Hell’S Front Porch
- Chatroom
- The Last Two People On Earth