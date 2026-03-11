Este 11 y 12 de marzo aterriza la cantante galesa Marina Lambrini Diamandis, conocida solo como Marina con conciertos en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de los conciertos de Marina en el Pepsi Center WTC, ya que te dejamos todos los detalles de horario y hora en la que terminan los show en vivo:

Apertura de puerta: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Nicole Horts

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Marina en México 2026: nueva fecha confirmada y boletos para el Pepsi Center WTC (Marina)

“The Princess of Power Tour” de Marina llega al Pepsi Center WTC

La esperada gira de conciertos “The Princess of Power Tour” de Marina llega al Pepsi Center WTC este 11 y 12 de marzo.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar de ver en vivo a Marina en el Pepsi Center WTC este 11 y 12 de marzo.