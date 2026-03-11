Este miércoles 11 de marzo, Los Calzones darán un concierto en la CDMX desde el Lunario del Auditorio Nacional.
La noche será más que especial, pues la banda argentina de ska lanzará en el recinto y ante sus fans su nuevo disco de estudio titulado Huella.
Horarios del concierto de Los Calzones en Lunario del Auditorio Nacional
Ya todo está preparado para una noche de música con Los Calzones. Fans deberán darse cita en el Lunario del Auditorio Nacional respetando los siguientes horarios:
- Inicio: a las 8:30 p.m.
- Duración: entre hora y medio y dos horas
- Término: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)
Setlist de Los Calzones para el concierto en Lunario del Auditorio Nacional
Con más de 20 años en la escena musical, Los Calzones suman un amplio repertorio de canciones que prometen sonar en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Levanten las copas
- Mala vida
- El grito
- En la ciudad de la furia (Soda Stereo cover)
- La santa colectiva
- Mugre
- No te calles
- Recuerdos
- Yo quiero morirme acá
- Caras y caretas
- Criminales sudamericanos (Los Intocables cover)
- Milonga ska
- Violencia
- Ella vendrá (Don Cornelio y la Zorra cover)
- Llegando a vos
- Llevarte
- Porrompopero / Cuídate la cola / Cerveza Ska
- Te quita y te da
- Te sigo
¿Los Calzones en Lunario del Auditorio Nacional tendrán telonero?
Este miércoles 11 de marzo, Los Calzones presentarán los adelantos de su nuevo álbum a la par de revivir sus más grandes éxitos del ska.
Sin embrgo, todo parece indicar que el reencuentro con sus fans será muy íntimo, ya que no han sido anunciados teloneros ni invitados especiales para su concierto en el Lunario.