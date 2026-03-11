Este miércoles 11 de marzo, Los Calzones darán un concierto en la CDMX desde el Lunario del Auditorio Nacional.

La noche será más que especial, pues la banda argentina de ska lanzará en el recinto y ante sus fans su nuevo disco de estudio titulado Huella.

Horarios del concierto de Los Calzones en Lunario del Auditorio Nacional

Ya todo está preparado para una noche de música con Los Calzones. Fans deberán darse cita en el Lunario del Auditorio Nacional respetando los siguientes horarios:

Inicio: a las 8:30 p.m.

Duración: entre hora y medio y dos horas

Término: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Setlist de Los Calzones para el concierto en Lunario del Auditorio Nacional

Con más de 20 años en la escena musical, Los Calzones suman un amplio repertorio de canciones que prometen sonar en el Lunario del Auditorio Nacional:

Levanten las copas

Mala vida

El grito

En la ciudad de la furia (Soda Stereo cover)

La santa colectiva

Mugre

No te calles

Recuerdos

Yo quiero morirme acá

Caras y caretas

Criminales sudamericanos (Los Intocables cover)

Milonga ska

Violencia

Ella vendrá (Don Cornelio y la Zorra cover)

Llegando a vos

Llevarte

Porrompopero / Cuídate la cola / Cerveza Ska

Te quita y te da

Te sigo

Este miércoles 11 de marzo, Los Calzones presentarán los adelantos de su nuevo álbum a la par de revivir sus más grandes éxitos del ska.