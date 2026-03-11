El Lunario del Auditorio Nacional se prepara para recibir a Los Calzones para un concierto en CDMX, en el que la banda argentina se reencuentra con su público mexicano.

La cita es este miércoles 11 de marzo en punto de las 8:30 p.m. en el recinto. Estos son algunos detalles del concierto:

Duración: entre hora y media y dos horas

Término: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

Huella, el disco que celebra 37 años de historia de Los Calzones

La banda argentina de ska, Los Calzones, regresa a Ciudad de México para reencontrarse con su público y presentar oficialmente su nuevo álbum de estudio, Huella.

El concierto se realizará el 11 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, un recinto que la agrupación eligió por su cercanía con el público y su ambiente íntimo.

Los Calzones (Instagram | @loscalzonespuroska)

En entrevista, el vocalista Marcelo del Grosso adelantó que el show servirá para estrenar canciones del disco, incluido el sencillo “Juntos”, que abre esta nueva etapa musical.

El álbum fue grabado en Miami y mezclado en Los Ángeles, integrando experiencias acumuladas durante los 37 años de trayectoria de la banda.

Más que un estreno musical, el concierto simboliza un reencuentro con el público mexicano y un puente emocional entre generaciones, combinando clásicos del grupo con los nuevos sonidos que propone Huella.