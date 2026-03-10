Cristian Castro cerrará su gira Desde el Corazón en CDMX, por lo que el 10 y 11 de marzo se adueñará del Auditorio Nacional.

Cristian Castro, de 51 años de edad, ofrecerá dos conciertos ante 9 mil 500 personas.

A continuación, te compartimos los detalles de lo que prometen ser dos espectáculos inolvidables. Toma nota sobre el horario inicial y final de estos eventos.

Fechas: 10 y 11 de marzo

Sede: Auditorio Nacional

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Hora de inicio de los conciertos: 8:30 p.m.

Duración: Tiempo estimado de 2 horas

Hora de término: Aproximadamente 10:30 p.m.

Telonero: Sin artista previo

Cristian Castro interpretará “Desde el corazón“ sus grandes éxitos en Auditorio Nacional

Tras su paso por Auditorio Nacional, Cristian Castro continuará ofreciendo conciertos en Mérida, Querétaro y León.

Será en el mes de agosto de este año cuando Cristian Castro presente su nueva gira titulada Nada... Solo éxitos tour 2026, la cual también llegará al Coloso de Reforma los días 14 y 15 de agosto.

Se espera que en los conciertos de este mes de marzo, el intérprete presente su nueva canción “Nada”, la cual da pie a sus próximos proyectos.

Conciertos de Cristian Castro en CDMX (Especial)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Los dos conciertos de Cristian Castro alcanzaron sold out por lo que es importante que tomes en cuenta esto para salir con tiempo y no perderte ningún detalle.

Para llegar al Auditorio Nacional puedes hacerlo en transporte privado, en Metro y por Metrobús.

Metro: La línea 7 (color naranja) es la vía más rápida y directa para llegar el recinto ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Metrobús: La Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma, cuenta con una estación cercana al Coloso de Reforma.

A continuación te compartimos el mapa para evitar confusiones: