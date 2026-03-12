Aleks Syntek celebra sus 35 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional el jueves 12 de marzo y aquí te decimos el setlist, horario y telonero.

Estos son los horarios y telonero del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:00 pm
  • Inicio del concierto: 8:30 pm
  • Telonero: Carmen de León

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional: Setlist del concierto del 12 de marzo

Aleks Syntek tiene un amplio repertorio musical y este sería su setlist en el Auditorio Nacional:

  • Perro callejero
  • Evolución
  • El Camino
  • Bienvenido a la vida
  • Historias del danzón u de arrabal
  • Tu recuerdo divino
  • Más de mil años
  • La tormenta
  • Un héroe
  • Tu amigo fiel/Catsup La Costeña/Tan cerquita
  • A veces fui
  • La fe de antes
  • Sin ti
  • Corazones invencibles
  • Mis impulsos sobre ti
  • Más fuerte de lo que pensaba
  • Sin motor
  • Hasta el fin del mundo
  • Duele el amor
  • Por volverte a ver
  • Te soñé
  • Sexo, pudor y lágrimas
  • Una pequeña parte de ti
  • Viviendo de noche

La cantante Carmen de León será la telonera de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional donde interpretará canciones como “Bésame bonito” y “Mala memoria”.

¿Aún hay boletos para el concierto de Aleks Syntek? Esto se sabe

A unas horas del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

Los boletos están entre 1,366.50 y 447 pesos y están al 2x1; aún hay disponibilidad en todas las áreas.

El concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional es su última fecha en la CDMX y durante abril tendrá una gira por Estados Unidos en:

  • Brooklyn: 3 de abril
  • Berwyn: 4 de abril
  • Los Ángeles: 10 de abril
  • San Diego: 12 de abril
  • Fresno: 17 de abril
  • Berkeley: 16 de abril
  • Aurora, Illinois: 19 de abril
  • Katy, Texas: 25 de abril
Aleks Syntek, cantante.
Aleks Syntek, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)