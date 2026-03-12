Aleks Syntek celebra sus 35 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional el jueves 12 de marzo y aquí te decimos el setlist, horario y telonero.

Estos son los horarios y telonero del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:00 pm

Inicio del concierto: 8:30 pm

Telonero: Carmen de León

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional: Setlist del concierto del 12 de marzo

Aleks Syntek tiene un amplio repertorio musical y este sería su setlist en el Auditorio Nacional:

Perro callejero

Evolución

El Camino

Bienvenido a la vida

Historias del danzón u de arrabal

Tu recuerdo divino

Más de mil años

La tormenta

Un héroe

Tu amigo fiel/Catsup La Costeña/Tan cerquita

A veces fui

La fe de antes

Sin ti

Corazones invencibles

Mis impulsos sobre ti

Más fuerte de lo que pensaba

Sin motor

Hasta el fin del mundo

Duele el amor

Por volverte a ver

Te soñé

Sexo, pudor y lágrimas

Una pequeña parte de ti

Viviendo de noche

La cantante Carmen de León será la telonera de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional donde interpretará canciones como “Bésame bonito” y “Mala memoria”.

¿Aún hay boletos para el concierto de Aleks Syntek? Esto se sabe

A unas horas del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

Los boletos están entre 1,366.50 y 447 pesos y están al 2x1; aún hay disponibilidad en todas las áreas.

El concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional es su última fecha en la CDMX y durante abril tendrá una gira por Estados Unidos en:

Brooklyn: 3 de abril

Berwyn: 4 de abril

Los Ángeles: 10 de abril

San Diego: 12 de abril

Fresno: 17 de abril

Berkeley: 16 de abril

Aurora, Illinois: 19 de abril

Katy, Texas: 25 de abril