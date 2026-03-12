Aleks Syntek celebra sus 35 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional el jueves 12 de marzo y aquí te decimos el setlist, horario y telonero.
Estos son los horarios y telonero del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:00 pm
- Inicio del concierto: 8:30 pm
- Telonero: Carmen de León
Aleks Syntek en el Auditorio Nacional: Setlist del concierto del 12 de marzo
Aleks Syntek tiene un amplio repertorio musical y este sería su setlist en el Auditorio Nacional:
- Perro callejero
- Evolución
- El Camino
- Bienvenido a la vida
- Historias del danzón u de arrabal
- Tu recuerdo divino
- Más de mil años
- La tormenta
- Un héroe
- Tu amigo fiel/Catsup La Costeña/Tan cerquita
- A veces fui
- La fe de antes
- Sin ti
- Corazones invencibles
- Mis impulsos sobre ti
- Más fuerte de lo que pensaba
- Sin motor
- Hasta el fin del mundo
- Duele el amor
- Por volverte a ver
- Te soñé
- Sexo, pudor y lágrimas
- Una pequeña parte de ti
- Viviendo de noche
La cantante Carmen de León será la telonera de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional donde interpretará canciones como “Bésame bonito” y “Mala memoria”.
¿Aún hay boletos para el concierto de Aleks Syntek? Esto se sabe
A unas horas del concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.
Los boletos están entre 1,366.50 y 447 pesos y están al 2x1; aún hay disponibilidad en todas las áreas.
El concierto de Aleks Syntek en el Auditorio Nacional es su última fecha en la CDMX y durante abril tendrá una gira por Estados Unidos en:
- Brooklyn: 3 de abril
- Berwyn: 4 de abril
- Los Ángeles: 10 de abril
- San Diego: 12 de abril
- Fresno: 17 de abril
- Berkeley: 16 de abril
- Aurora, Illinois: 19 de abril
- Katy, Texas: 25 de abril