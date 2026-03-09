Una vez más, Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional, recinto donde interpretará sus mejores éxitos en dos conciertos que prometen ser inolvidables.

Cristian Castro, de 51 años de edad, se presentará ante 9 mil 500 personas los días 10 y 11 de marzo de 2026.

La cuenta regresiva ya inició por lo que aquí te compartimos el setlist, los horarios y telonero para este par de show musicales:

Fechas: 10 y 11 de marzo

Apertura de puertas: A partir de las 6:30 de la tarde

Horario de los concierto: 8:30 p.m.

Telonero: Sin artista previo

Duración: Cerca de 2 horas

Conciertos de Cristian Castro en CDMX (Especial)

Setlist de Cristian Castro para el Auditorio Nacional

Cristian Castro está afinando los últimos detalles de los dos conciertos que ofrecerá esta semana en el Auditorio Nacional.

Cristian Castro tendrá una velada íntima, pero muy energética con sus seguidores el 10 y 11 de marzo, espectáculos que forman parte de su gira Desde el Corazón.

Se espera que el setlist oficial se integre por temas como:

Lloviendo estrellas

Cuando me miras así

Gallito feliz

Es mejor así

No puedo arrancarte de mí

Lloran las rosas

Amor

Así erá ella

Ángel / Agua nueva / Después de ti ¿qué?

Solo

Si me ves llorar por ti

Mírame

Te llamé / Simplemente tú / Lo mejor de mí / No hace falta / Yo quería

No podrás

Covers: Si me dejas ahora / Lo que no fue no será / Volcán / Gavilán o paloma / Lo pasado, pasado / Amar y querer / La nave del olvido

Ya no pienso en ti

Ritual

Vuélveme a querer / Mañana, mañana / Nunca voy a olvidarte

Mi vida sin tu amor / Por amarte así / Volver a amar

Azul

Cristian Castro estrenará canción a su paso por Auditorio Nacional

Como gratitud a sus seguidores por su cariño y apoyo incondicional, Cristian Castro presentará en vivo su canción titulada Nada.

La canción es la antesala de su nueva gira titulada Nada... Solo éxitos tour 2026, la cual también llegará al llamado Coloso de Reforma.

La cita está programada para los días 14 y 15 de agosto. Al igual que sus conciertos en marzo, los boletos para los nuevos espectáculos se agotaron.