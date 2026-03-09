Una vez más, Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional, recinto donde interpretará sus mejores éxitos en dos conciertos que prometen ser inolvidables.
Cristian Castro, de 51 años de edad, se presentará ante 9 mil 500 personas los días 10 y 11 de marzo de 2026.
La cuenta regresiva ya inició por lo que aquí te compartimos el setlist, los horarios y telonero para este par de show musicales:
- Fechas: 10 y 11 de marzo
- Apertura de puertas: A partir de las 6:30 de la tarde
- Horario de los concierto: 8:30 p.m.
- Telonero: Sin artista previo
- Duración: Cerca de 2 horas
Setlist de Cristian Castro para el Auditorio Nacional
Cristian Castro está afinando los últimos detalles de los dos conciertos que ofrecerá esta semana en el Auditorio Nacional.
Cristian Castro tendrá una velada íntima, pero muy energética con sus seguidores el 10 y 11 de marzo, espectáculos que forman parte de su gira Desde el Corazón.
Se espera que el setlist oficial se integre por temas como:
- Lloviendo estrellas
- Cuando me miras así
- Gallito feliz
- Es mejor así
- No puedo arrancarte de mí
- Lloran las rosas
- Amor
- Así erá ella
- Ángel / Agua nueva / Después de ti ¿qué?
- Solo
- Si me ves llorar por ti
- Mírame
- Te llamé / Simplemente tú / Lo mejor de mí / No hace falta / Yo quería
- No podrás
- Covers: Si me dejas ahora / Lo que no fue no será / Volcán / Gavilán o paloma / Lo pasado, pasado / Amar y querer / La nave del olvido
- Ya no pienso en ti
- Ritual
- Vuélveme a querer / Mañana, mañana / Nunca voy a olvidarte
- Mi vida sin tu amor / Por amarte así / Volver a amar
- Azul
Cristian Castro estrenará canción a su paso por Auditorio Nacional
Como gratitud a sus seguidores por su cariño y apoyo incondicional, Cristian Castro presentará en vivo su canción titulada Nada.
La canción es la antesala de su nueva gira titulada Nada... Solo éxitos tour 2026, la cual también llegará al llamado Coloso de Reforma.
La cita está programada para los días 14 y 15 de agosto. Al igual que sus conciertos en marzo, los boletos para los nuevos espectáculos se agotaron.