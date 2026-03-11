La cantante galesa Marina Lambrini Diamandis, mejor conocida solo como Marina regresa a México este 11 y 12 de marzo con conciertos en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Conciertos de Marina de los cuales ya les tenemos a los fans el setlist, horario y telonero para verla en el Pepsi Center WTC; esto son los detalles que debes tener en cuenta:

Apertura de puerta: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Nicole Horts

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Marina en México 2026: fecha y boletos para el Pepsi Center WTC (Marina)

Posible setlist para Marina en el Pepsi Center WTC el 11 y 12 de marzo

El Pepsi Center WTC de la CDMX tendrá dos noches inolvidables con la galesa Marina en concierto para sus fans los días 11 y 12 de marzo esto como parte de la gira “The Princess of Power Tour”.

Se espera que Marina en el Pepsi Center WTC tenga como posible setlist de canciones para los conciertos del 11 y 12 de marzo, los siguientes temas: