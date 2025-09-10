Rock en tu Idioma estará conmemorando 10 años del proyecto musical con una última presentación en el Auditorio Nacional.

Para que puedas disfrutar al máximo, te compartimos el horario del concierto de Rock en tu Idioma en el Auditorio Nacional del 10 de septiembre.

¿A qué hora termina la última presentación de Rock en tu Idioma?

Rock en tu Idioma se presentará por última vez en el Auditorio Nacional este miércoles 10 de septiembre, con el siguiente horario:

Apertura de puertas: 18:00 horas

Hora de inicio: 20:30 horas

Duración: 1 hora a hora y media

Fin del concierto: 22:30 horas

Rock en tu Idioma subirá al escenario del Auditorio Nacional para celebrar 10 años, cerrando así una década de giras y celebrando el rock en español.

Liderado por el compositor y productor mexicano Sabo Romo, el proyecto se despide del público con un concierto especial.

La última presentación de Rock en tu Idioma en el Auditorio Nacional contará con la participación de los siguientes artistas:

Chiquis Amaro

Arturo Ybarra (Rostros Ocultos)

Leoncio Lara “Bon” (Bon y los Enemigos del Silencio)

Humberto Calderón

Sergio Santacruz (Neón)

Héctor Quijaday Rosa Adame (La Lupita)

Piro Pendas (Ritmo Peligroso)

Cecilia Toussain, de 66 años de edad

Ugo Rodríguez (Azul Violeta)

María Barracuda, de 47 años de edad

El concierto de Rock en tu Idioma será una oportunidad para escuchar los éxitos fundamentales en las carreras de los músicos en versiones reinventadas.

Setlist de canciones para la última presentación de Rock en tu Idioma en Auditorio Nacional

El setlist de canciones para la última presentación de Rock en tu Idioma en Auditorio Nacional incluye clásicos del rock en español como:

Mátenme porque me muero - Sabo Romo (Caifanes)

La muralla verde - (Los Enanitos Verdes)

Florecita rockera - (Aterciopelados)

En la ciudad de la furia - (Soda Stereo)

Voy a buscar - Leoncio Lara (Bon y los Enemigos del Silencio)

Beber de tu sangre - Kazz (Los Amantes de Lola)

Ni tú ni nadie - (Alaska y Dinarama)

El Diablo - Leonardo de Lozanne (Banda de rock en español)

La Célula Que Explota - (Caifanes)

De Música Ligera - (Soda Stereo)

El son del dolor - Cuca

Lobo hombre en parís - La Unión