Llegó el día en el que Jesse & Joy llenarán de música el Auditorio Nacional de la CDMX con un concierto como parte de su gira El Despecho Tour 2026.

Los fans ya están listos para entonar clásicos como “Chocolate” y “¿Con quién se queda el perro?“. Para los asistentes, estos son los horarios a tener en cuenta:

Apertura de puertas: a las 18:30 horas

Concierto: a las 20:30 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: alrededor de las 22:30 horas

¿Qué ofrece Jesse & Joy durante El Despecho Tour 2026?

La presentación de Jesse & Joy forma parte de El Despecho Tour 2026, una gira mundial que explora distintas etapas de las relaciones humanas mediante la música.

El concepto del espectáculo recorre emociones como el enamoramiento, la nostalgia, la ruptura y la reconciliación, aunque coloca al desamor como uno de sus principales protagonistas.

Además de sus canciones más reconocidas, el dúo mexicano presenta temas de su álbum nominado al Grammy, así como canciones relacionadas con su documental de HBO.

La gira también ha llevado a Jesse & Joy por distintos escenarios internacionales, con presentaciones en Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia, Perú, España, Estados Unidos y Canadá.

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

En el Auditorio Nacional, el espectáculo representa otro momento destacado para el dúo, que ha construido una relación especial con este recinto durante su trayectoria.

Con estas presentaciones, Jesse & Joy alcanzan 18 fechas consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional, una marca que refleja la respuesta de su público capitalino.

El espectáculo contempla aproximadamente 24 canciones y no cuenta con un telonero fijo, permitiendo que la audiencia se sumerja directamente en un repertorio que alterna baladas íntimas.

La propuesta combina momentos acústicos y emotivos con segmentos de pop energético, creando un recorrido musical pensado para cantar, recordar relaciones y vivir el desamor colectivamente.