Sofía Niño de Rivera -de 44 años de edad- generó preocupación entre sus fanáticos al compartir un par de fotos que la muestran en una cama de hospital.

Rápidamente, la comediante aclaró la situación y aseguró haberse sometido a una cirugía que no representó riesgo para su salud.

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera? Fue diagnosticada con una afección en la cadera

De acuerdo con Sofía Niño de Rivera, todo inició meses atrás al sentir un malestar en la ingle al hacer “ciertos movimientos”.

Esta situación la llevó a hacerse estudios médicos, a través de los cuales le diagnosticaron una afección conocida como pinzamiento femoroacetabular con lesión labral, esto en la cadera izquierda.

Sofía Niño de Rivera en el hospital (Captura de pantalla)

Sofía Niño de Rivera aseguró que tras el diagnóstico se determinó que debía “sí o sí” entrar a cirugía.

Pero, al no ser de urgencia, decidió programarla para días previos a la celebración de la Navidad .

“No se preocupen”, escribió la comediante en su post de Instagram donde se le ve ya en recuperación.

Y aunque no compartió más detalles del procedimiento, se ve que Sofía Niño de Rivera tiene que caminar con apoyo de aparatos ortopédicos.

Finalmente, la comediante agradeció a los especialistas que la atendieron a lo largo del proceso; desde el diagnóstico hasta la operación.

Ahora, Sofía Niño de Rivera se encuentra en reposo y los fans esperan que pronto actualice su estado de salud tras salir del quirófano.